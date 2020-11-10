Apple представила собственный процессор M1 

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Американская компания Apple представила во вторник процессор собственного производства для компьютеров и ноутбуков. Трансляция велась на сайте компании.

Процессор получил название M1. Как заявили на презентации, M1 — "это первый чип, созданный специально для Mac".

"Это удивительно функциональный чип", — отметил представитель компании.