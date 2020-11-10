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Apple представила собственный процессор M1 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Apple представила собственный процессор M1
Фото: © AP Photo/Kathy Willens
Американская компания Apple представила во вторник процессор собственного производства для компьютеров и ноутбуков. Трансляция велась на сайте компании.
Процессор получил название M1. Как заявили на презентации, M1 — "это первый чип, созданный специально для Mac".

"Это удивительно функциональный чип", — отметил представитель компании.

Apple в июне заявила о планах выпускать компьютеры и ноутбуки с процессорами собственного производства. Глава корпорации Тим Кук назвал это "историческим моментом для компании". До этого в компьютерах и ноутбуках Apple уже около 15 лет применялись процессоры от компании Intel. В смартфонах iPhone и планшетах iPad Apple использует собственные чипы.
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Наука и техника , Тим Кук , Intel , Apple , Нью-Йорк , США
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