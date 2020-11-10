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В работе Instagram произошел сбой 

ТАСС и ещё 3 10 ноября 2020
В Instagram произошел сбой
Фото: globallookpress.com
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в среду в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Наибольшее количество жалоб поступает из Германии, Нидерландов, Чехии, Швейцарии и Италии.
По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты (около 86%), 7% жалуются на трудности при просмотре сторис, еще около 6% не могут размещать публикации.
Днем ранее уже сообщалось о сбоях в работе соцсети.
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Наука и техника , Германия , Италия , Мексика , Нидерланды , США , Великобритания , Франция , Чехия , Швейцария
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