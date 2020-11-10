В Instagram произошел сбой

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Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в среду в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector , отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее количество жалоб поступает из Германии, Нидерландов, Чехии, Швейцарии и Италии.

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты (около 86%), 7% жалуются на трудности при просмотре сторис, еще около 6% не могут размещать публикации.

Днем ранее уже сообщалось о сбоях в работе соцсети.