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SpaceX отправит к МКС четырех астронавтов 

Профиль 9 минут назад
Летают по-новому: SpaceX отправит к МКС астронавтов
Фото: ©wikipedia
Стало известно, когда стартует второй корабль SpaceX к Международной космической станции. Четверо астронавтов уже прибыли в Космический центр Кеннеди. Для NASA это знаменует собой начало регулярных рейсов экипажей к МКС.
Астронавт Соичи Ногучи из Японии и американские астронавты Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс окажутся на орбите Земли уже в субботу, 14 ноября, при условии, что приближающийся тропический шторм Этата не помешает. Полет на корабле, получившем название Dragon Resilience, займет менее 9 часов, сообщает Fox News.
Отмечается, что астронавты пробудут на МКС до весны. Грузовая версия шаттла SpaceX Dragon продолжит регулярно доставлять на станцию продукты и оборудование. Компания планирует запустить семь кораблей в течение следующих 14 месяцев: три с экипажем и четыре с грузом.
Напомним, Crew Dragon — первый частный космический корабль — отправился на орбиту в конце мая. После испытательных полетов NASA планирует сертифицировать его для штатных миссий, первая из которых была изначально запланирована на сентябрь. Первый запуск Crew Dragon состоялся 30 мая. Он успешно состыковался с МКС и затем в августе вернулся на Землю.
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Комментарии 1
Наука и техника , Шеннон Уокер , SpaceX , Космический центр "Южный" , NASA , Fox News , Япония
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