Летают по-новому: SpaceX отправит к МКС астронавтов

Стало известно, когда стартует второй корабль SpaceX к Международной космической станции. Четверо астронавтов уже прибыли в Космический центр Кеннеди. Для NASA это знаменует собой начало регулярных рейсов экипажей к МКС.
Астронавт Соичи Ногучи из Японии и американские астронавты Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс окажутся на орбите Земли уже в субботу, 14 ноября, при условии, что приближающийся тропический шторм Этата не помешает. Полет на корабле, получившем название Dragon Resilience, займет менее 9 часов, сообщает Fox News.
Отмечается, что астронавты пробудут на МКС до весны. Грузовая версия шаттла SpaceX Dragon продолжит регулярно доставлять на станцию продукты и оборудование. Компания планирует запустить семь кораблей в течение следующих 14 месяцев: три с экипажем и четыре с грузом.
Напомним, Crew Dragon — первый частный космический корабль — отправился на орбиту в конце мая. После испытательных полетов NASA планирует сертифицировать его для штатных миссий, первая из которых была изначально запланирована на сентябрь. Первый запуск Crew Dragon состоялся 30 мая. Он успешно состыковался с МКС и затем в августе вернулся на Землю.