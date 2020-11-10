Ещё
Далее:
Читайте также:
Самое экстремальное шоу на выживание
Самое экстремальное шоу на выживание Новинка в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Испытания китайской вакцины в Бразилии приостановили после инцидента 

РИА Новости 9 минут назад
Серьезная побочка: испытания одной из вакцин остановили
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac китайской лаборатории Sinovac в связи с "серьезным инцидентом", сообщило издание Globo.

"Национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa временно приостановило тестирование на людях китайской вакцины Coronavac из-за "серьезного неблагоприятного эффекта", — говорится в материале издания со ссылкой на заявление Anvisa.

Согласно заявлению, которое цитирует СМИ, 29 октября Anvisa была уведомлена о серьезном побочном эффекте у одного из испытуемых, подробности инцидента не приводятся.
"Серьезными инцидентами" считают смерть или потенциально смертельный эффект, инвалидность, госпитализацию, передачу инфекции через медицинское устройство или клинически значимое событие.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Сын Плющенко заявил, что не хочет быть героем соцсетей
Последние новости
Медики выявили фактор, влияющий на тяжесть течения COVID-19 Медики выявили фактор, влияющий на тяжесть течения COVID-19 Меланья Трамп задумалась о разводе после выборов в США Меланья Трамп задумалась о разводе после выборов в США Пушков сказал, что ждет Россию после победы Байдена Пушков сказал, что ждет Россию после победы Байдена
Наука и техника , В мире , Бразилия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео ракетного удара по Баку
00:24
Появилось видео ракетного удара по Баку
Происшествия
Акции протеста против Пашиняна попали на видео
00:41
Акции протеста против Пашиняна попали на видео
Происшествия
РПЦ и Панин поддержали Дзюбу и попали на видео
02:51
РПЦ и Панин поддержали Дзюбу и попали на видео
Шоу-бизнес
Ответ Небензи про Навального в ООН попал на видео
08:04
Ответ Небензи про Навального в ООН попал на видео
Политика
Сбитый в Армении российский Ми-24 попал на видео
01:32
Сбитый в Армении российский Ми-24 попал на видео
Происшествия
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:13
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
01:25
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
01:41
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
00:34
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
03:25
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение