Серьезная побочка: испытания одной из вакцин остановили

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Бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac китайской лаборатории Sinovac в связи с "серьезным инцидентом", сообщило издание Globo

"Национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa временно приостановило тестирование на людях китайской вакцины Coronavac из-за "серьезного неблагоприятного эффекта", — говорится в материале издания со ссылкой на заявление Anvisa.

Согласно заявлению, которое цитирует СМИ, 29 октября Anvisa была уведомлена о серьезном побочном эффекте у одного из испытуемых, подробности инцидента не приводятся.

"Серьезными инцидентами" считают смерть или потенциально смертельный эффект, инвалидность, госпитализацию, передачу инфекции через медицинское устройство или клинически значимое событие.