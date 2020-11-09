Ученые оценили устойчивость коронавируса к вакцинам 

Американские специалисты оценили устойчивость коронавируса к вакцинам различного типа. Фактор долгосрочного стабильного действия вне зависимости от мутаций вируса стал одним из главных при оценке эффективности препарата. Результаты работы опубликованы в научном журнале PLOS Biology.

Ученые из Университета штата Пенсильвания Дэвид Кеннеди и Эндрю Рид разработали трехступенчатую систему контроля устойчивости вируса к вакцинам, используя стандартные образцы анализов, которые берутся у испытуемых во время клинических исследований прививки.

Так, специалисты предложили анализировать образцы крови на количество и тип антител и Т-клеток. Чем сложнее иммунный ответ даст организм, тем более устойчивый иммунитет окажется у испытуемого. В таком случае вирусу придется мутировать не один, а несколько раз, чтобы поразить организм пациента с вакциной.

Во-вторых, ученые предложили исследовать мазки из носа на вирусную нагрузку и вероятность передачи инфекции. Абсолютное подавление вируса будет говорить не только об эффективности инъекции, но и предотвращении передачи инфекции, а значит, и предотвращении ее мутации.

В-третьих, эксперты советуют использовать генетические данные, полученные из мазков на предмет того, произошел ли отбор на основе вакцины. Таким образом, существенные генетические различие в образцах вируса у вакцинированных и контрольных лиц будут указывать на то, что отбор произошел, то есть, появилась частичная резистентность к прививке.