Спутник Юпитера светится в темноте

С Земли можно увидеть Луну благодаря свету Солнца, который отражается от нашего спутника. Это же характерно и для большинства небесных тел нашей системы. Однако у спутников Юпитера ситуация другая: они светятся не из-за отражения солнечного излучения, а благодаря радиоактивному излучению, которое генерирует планета-гигант.

Изначально целью эксперимента было исследовать влияние такого облучения на стабильность органических соединений. Ученые обнаружили, что когда лед на Европе, содержащий сульфат магния и хлорид натрия, попадает на поверхность из внутренних слоев, он начинает светиться в темноте. Самое интересное, что свечение меняется в зависимости от состава льда. Это значит, что «темная» сторона Европы на самом деле «разукрашена» различными цветными пятнами с отличающейся яркостью.Это свечение обусловлено тем, что молекулы воды поглощают высокоэнергетичное излучение, а затем снова излучают свет, но уже в видимом диапазоне длин волн. Астрономы ожидали, что лед Европы будет светиться под воздействием радиации, однако изменение цвета свечения было неожиданным для ученых. Открытие позволит использовать характеристики свечения Европы для получения большего количества данных о ее внутреннем строении.