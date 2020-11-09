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Продажи Huawei в Европе обрушились на треть 

Ferra.ru 1 час назад
Продажи Huawei в Европе обрушились
Фото: Ferra.ru
В сети появилась свежая статистика, опубликованная аналитическим агентством Canalys. Судя по данным компании, продажи китайского производителя Huawei в Европе обрушились на треть.
Причем, что интересно, речь идет как о продажах в общеевропейской зоне, так и в западноевропейской — и там, и там компания столкнулась с более 30% падением за третий квартал 2020 года, сообщает Gizmochina. На фоне показателей Huawei совсем уж издевательским выглядит рост Xiaomi, который составил от 91 до 107% в зависимости от региона.
Стоит отметить, что эксперты связывают столь стремительный регресс с продолжающейся войной компании с американским правительством, которая лишила Huawei сервисов Google и связи со многими технологическими компаниями.
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Наука и техника , Google
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