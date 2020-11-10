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Названы основные ошибки при тестировании на COVID-19 

Профиль и ещё 4 18 минут назад
Названы основные ошибки при тестировании на COVID-19
Фото: profile.ru
Во время сбора анализа на коронавирус допускают ошибки и медики, и пациенты. В связи с этим тест может оказаться ложноотрицательным. Эксперты рассказали о том, по каким причинам результаты анализа на COVID-19 могут быть неверными.
Перед тем как взять анализ, медик должен надеть одноразовые перчатки, продезинфицировать руки, расстелить на столе салфетку, на правую сторону которой кладется отработанный расходный материал, на левую — неиспользованный. Затем нужно надеть многоразовые перчатки и зондом взять пробу. После этого материал кладется в пробирку, которую помещают в холодильник в вертикальном состоянии. О таком порядке процедуры рассказали РБК в пресс-службе лаборатории «Гемотест».
Отмечается, что пациент не должен есть, пить, курить, чистить зубы, жевать жвачку за час до анализа. Иначе это повлияет на результат анализа. «Вирус поражает клетки слизистой оболочки дыхательных путей. Проникнув в клетки, он начинает размножаться, и новые копии вируса выходят из клеток, накапливаясь на их поверхности. Но клетки, выстилающие слизистую оболочку — эпителиальные клетки, — часто обновляются. С водой, пищей, избытком слюны они попадают в пищевод», — объяснили в лаборатории.
Также ложноотрицательный результат можно получить, если неправильно взять мазок. Нельзя касаться языка, щек, зубов. Когда пациент проводит эту процедуру сам, он может не попасть в нужную точку и не «забрать» клетки вируса.
Ранее внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, как часто результат тестирования на коронавирус может быть ошибочным. По его словам, примерно в 30-40% случаев есть риск ложноотрицательного результата.
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Наука и техника , Сергей Авдеев , Минздрав РФ , РБК
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