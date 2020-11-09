Crew Dragon попал на видео перед полетом к МКС 

Экипаж американского космического корабля Crew Dragon прибыл на космодром на мысе Канаверал. Корабль компании SpaceX должен стартовать 14 ноября в 19.49 по восточному времени. В состав экипажа корабля Crew Dragon-1 входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Их миссия на МКС продлится полгода. На МКС их встретит командир станции Сергей Рыжиков, космонавт Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.
Crew Dragon — американский многоразовый пилотируемый космический корабль, предназначенный для доставки экипажа до 7 человек на МКС и возвращения их на Землю.