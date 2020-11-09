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Названа опасная «офисная» привычка, увеличивающая риск ранней смерти 

Профиль 18 минут назад
Названа «офисная» привычка, увеличивающая риск смерти
Фото: ©depositphotos.com
Люди, которые работают или отдыхают сидя, подвержены риску преждевременной смерти, считают британские врачи. Если проводить от 7,5 до 8 часов в день в таком положении, вероятность проявления различных заболеваний становится значительно выше.
У тех, кто сидел по 12 часов в день, почти в три раза больше шансов умереть раньше, чем у тех, кто находился в такой позе по 7,5 часов в день, пишет The Mirror. Сидение на плоской поверхности означает непрерывное низкоуровневое использование ряда групп мышц. Причем, после пандемии коронавируса люди стали проводить еще больше времени сидя, чем раньше. К такому выводу пришли ученые из Лестерского университета.
Доктор Шарлотта Эдвардсон считает, что людям, которые много сидят, необходимо заниматься от 30 до 75 минут умеренными и интенсивными упражнениями каждый день, чтобы исправить ущерб, причиненный таким малоповижным образом жизни. Она советует тем, кто много работает и не может вписать спорт в свой график, стараться больше ходить по офису, например, во время телефонного разговора. Также она призвала стоять на рабочих встречах или совещаниях. Кроме того, врач рекомендует делать простые упражнения для рук и ног, чтобы размяться.
Ранее ученые Техасского университета в США провели исследование, которое показало, что сидячий образ жизни связан с ранней смертностью и развитием многих хронических заболеваний, включая рак. Причем, специалисты отмечают, что даже легкой физической активности в объеме 30 минут в день может быть достаточно, чтобы защитить организм от опасных последствий гиподинамии.
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Наука и техника , США
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