Раскрыты технические характеристики iPhone 13 

Обновление сверхширокоугольного объектива камеры станет самым значительным изменением в новой линейки смартфонов iPhone, которая выйдет в 2021 году, рассказал китайский аналитик Мин-Чи Куо.

В отличие от телефонов iPhone 12, чьи камеры имеют апертуру f/2.4 и фиксированный фокус, камеры IPhone 13 будут иметь апертуру f/1.8 и автофокус, пишет MyFixGuide

Благодаря обновлениям камеры пользователи нового iPhone заметят существенную разницу в качестве фотографий, отмечается в сообщении. Также Мин-Чи Куо рассказал, что около 70% заказов на производство объективов камеры получит тайваньская компания Largan Precision (ранее она поставляла 50%). Кроме того, компания станет поставщиком нового двигателя звуковой катушки для iPhone 13.