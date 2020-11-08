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Раскрыты технические характеристики iPhone 13 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Раскрыты технические характеристики iPhone 13
Фото: Reuters
Обновление сверхширокоугольного объектива камеры станет самым значительным изменением в новой линейки смартфонов iPhone, которая выйдет в 2021 году, рассказал китайский аналитик Мин-Чи Куо.
В отличие от телефонов iPhone 12, чьи камеры имеют апертуру f/2.4 и фиксированный фокус, камеры IPhone 13 будут иметь апертуру f/1.8 и автофокус, пишет MyFixGuide.
Благодаря обновлениям камеры пользователи нового iPhone заметят существенную разницу в качестве фотографий, отмечается в сообщении. Также Мин-Чи Куо рассказал, что около 70% заказов на производство объективов камеры получит тайваньская компания Largan Precision (ранее она поставляла 50%). Кроме того, компания станет поставщиком нового двигателя звуковой катушки для iPhone 13.
В октябре Apple презентовала iPhone 12. Пользователи отметили недостатки нового смартфона.
Главный редактор интернет-портала Wylsa.com Александр Побыванец рассказал газете ВЗГЛЯД, почему за смартфоном не выстраиваются очереди.
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Наука и техника , Apple , Деловая газета "Взгляд"
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