Новые процессоры AMD резко подорожали из-за дефицита

В октябре AMD представила новые настольные процессоры линейки Ryzen 5000. Продажи начались 5 ноября. Однако уже сегодня процессоры почти невозможно найти в магазинах. А продавцы предлагают доставить их в декабре, но по завышенной цене.

СМИ пишут , что новые процессоры раскупили моментально. Они исчезли из продажи даже на домашнем американском рынке, для которого делают самые большие запасы.

Например, на Amazon сейчас некоторые продавцы предлагают доставить Ryzen 9 5950X до середины декабря по цене $1050, хотя официальная стоимость составляет $800.