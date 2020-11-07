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AMD прекратила производство видеокарт актуального поколения RX 5000 

Ferra.ru 2 часа назад
AMD прекратила производство видеокарт поколения RX 5000
Фото: Ferra.ru
СМИ сообщили, что AMD прекращает производство целой линейки видеокарт актуального поколения Radeon RX 5000.
Слухи об этом появлялись и ранее. Однако производитель говорил, что видеокарты будут производиться, пока на них есть спрос. Неясно, что сейчас со спросом, но источник сообщает, что всю линейку снимают с производства.
Речь идёт о моделях Radeon RX 5700 XT, RX 5700 и RX 5500 XT и Radeon RX 5600 XT. Ранее AMD уже перестала производить Radeon RX 580 на 8 ГБ и RX 590 с тем же объёмом памяти.
Зато скоро начнутся продажи новейших видеокарт линейки Radeon RX 6000. 18 ноября в магазины поступят модели Radeon RX 6800 XT и RX 6800, а 8 декабря — Radeon RX 6900 XT.
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