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Эпидемиолог рассказала, что делать после контакта с «простуженным» 

Профиль и ещё 1 15 минут назад
Что делать после контакта с «простуженным»?
Фото: ©АГН Москва
Если кто-то поблизости чихает или кашляет, многие теперь начинают паниковать, боясь заразиться коронавирусом или ОРВИ. Эксперт рассказала, что необходимо сделать в первую очередь после контакта с человеком, больным острой респираторной инфекцией.
Оказавшись случайно в общественном месте рядом с болеющим, необходимо сразу обработать свои перчатки антисептиком, затем снять свою маску и перчатки и после этого надеть новый комплект индивидуальной защиты. Желательно, причем, умыться и промыть нос. Об этом РИА Новости сообщила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
Она также напомнила о том, что в общественных местах нужно носить маску и перчатки. Кроме того, чтобы поддерживать иммунитет, необходимо вести здоровый образ жизни, сбалансированно питаться, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.
Ранее «Профиль» рассказал о риске при поездках в лифтах. Эксперт НИИ эпидемиологии Михаил Лебедев объяснил, что требование носить маски в лифтах вполне оправданно. В маленьком, не проветриваемом помещении есть риск заразиться, даже если не ехать вместе с носителем COVID-19.
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Наука и техника , Михаил Лебедев , Киев
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