Что делать после контакта с «простуженным»?

Если кто-то поблизости чихает или кашляет, многие теперь начинают паниковать, боясь заразиться коронавирусом или ОРВИ. Эксперт рассказала, что необходимо сделать в первую очередь после контакта с человеком, больным острой респираторной инфекцией.

Оказавшись случайно в общественном месте рядом с болеющим, необходимо сразу обработать свои перчатки антисептиком, затем снять свою маску и перчатки и после этого надеть новый комплект индивидуальной защиты. Желательно, причем, умыться и промыть нос. Об этом РИА Новости сообщила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Она также напомнила о том, что в общественных местах нужно носить маску и перчатки. Кроме того, чтобы поддерживать иммунитет, необходимо вести здоровый образ жизни, сбалансированно питаться, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.