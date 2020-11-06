«Роскосмос» попросил триллионы рублей 

«Под 1 триллион рублей просят на сверхтяжелый носитель, полтора триллиона на проект "Сфера". Госпрограмма вооружения скоро окажется меньше, чем запросы "Роскосмоса" на свои проекты», — сказал член коллегии ВПК.

По его словам, изначально «Роскосмос» просил на ГЛОНАСС «почти 1 триллион рублей, сейчас сумма значительно сокращена». «Если мы говорим о единой космической программе, то логично собрать все вместе и представить единым документом. Это пока не сделано», — сказал Иванов.