Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

На орбите Марса обнаружили фрагмент Луны 

РИА Новости 12 минут назад
На орбите Марса обнаружили фрагмент Луны
Фото: NASA, ESA, and Z. Levay (STScI)
Один из астероидов, находящихся на одной орбите с Марсом, вполне может быть фрагментом, отколовшимся в свое время от Луны. К такому выводу пришли астрономы, изучившие спектральные характеристики необычного космического объекта. Результаты исследования опубликованы в журнале Icarus.
Астероид 101429 (1998 VF31), о котором идет речь, относится к категории троянских астероидов — небольших небесных тел, попавших в гравитационно-сбалансированные области на околосолнечных орбитах планет — точки Лагранжа. Они расположены на 60 градусов впереди и позади планет.
На сегодняшний день в Солнечной системе выявлено 7681 таких астероидов, из которых 7642 находятся на орбите Юпитера. Девять "троянцев" есть и у Марса. Все они, за исключением 101429, относятся к так называемому семейству Эврики, в которое входят: астероид 5261 Эврика и группа отколовшихся от него каменистых тел.
Астрономы из Обсерватории и планетария Арма (AOP) в Северной Ирландии решили выяснить, почему астероид 101429 занимает обособленное положение. Используя спектрограф X-SHOOTER, установленный на восьмиметровом телескопе VLT Европейской южной обсерватории в Чили, ученые сравнили спектры отражения 101429 и астероидов из семейства Эврики и выявили отчетливые спектральные различия, указывающие на различный состав. При этом спектр 101429 оказался удивительно похожим на спектр Луны.

"Спектр этого астероида кажется почти идентичным тем частям Луны, где есть обнаженные коренные породы, — таким как внутренние части кратеров и горы", — приводятся в пресс-релизе AOP слова одного из участников исследования, астрохимика Галина Борисова (Galin Borisov).

Исследователи считают, что 101429 вполне может представлять собой древний фрагмент первоначальной твердой коры Луны.

"Ранняя Солнечная система сильно отличалась от того, что мы видим сегодня, — говорит первый автор статьи Апостолос Христу (Apostolos Christou). — Пространство между новообразованными планетами было полно обломков, и столкновения были обычным явлением. Большие астероиды — планетезимали, постоянно ударяли по Луне и другим планетам. Осколок от такого столкновения мог достигнуть орбиты Марса, когда планета еще формировалась, и был захвачен облаком троянских астероидов".

По мнению авторов, могут быть и другие объяснения. Например, что это — необычный фрагмент Марса, отколовшийся от него в результате какого-то древнего столкновения, или типовой астероид, который в результате процессов солнечного выветривания приобрел "лунный" спектр.
Для того, чтобы сделать окончательный вывод относительно происхождения астероида 101429, нужно продолжать наблюдения с помощью более мощных спектрографов, считают ученые. Также дополнительные данные могут быть получены в ходе реализации будущих марсианских миссий, которые по пути к Красной планете изучат ее "троянцев".
Видео дня. В СИЗО подменили арестанта за карточный долг
Последние новости
Фактор, влияющий на повторное заражение коронавирусом Фактор, влияющий на повторное заражение коронавирусом Итоги президентских выборов в США Итоги президентских выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США
Комментарии
Наука и техника , Галина Борисова , Чили
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Подавляющий сигналы комплекс РЭБ «Мурманск-БН» попал на видео
00:46
Подавляющий сигналы комплекс РЭБ «Мурманск-БН» попал на видео
Армия Войска
Протаранивший остановку с людьми автомобиль попал на видео
00:17
Протаранивший остановку с людьми автомобиль попал на видео
Происшествия
Появилось видео с лежащими на полу пациентами больницы в РФ
01:12
Появилось видео с лежащими на полу пациентами больницы в РФ
Происшествия Общество
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
00:07
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
00:43
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
00:25
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
Происшествия Криминал
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
00:09
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
В мире Происшествия
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
00:33
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
В мире Общество
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
02:19
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
Происшествия
Появилось видео протаранившего университет автобуса
00:15
Появилось видео протаранившего университет автобуса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение