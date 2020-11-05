На орбите Марса обнаружили фрагмент Луны 

Один из астероидов, находящихся на одной орбите с Марсом , вполне может быть фрагментом, отколовшимся в свое время от Луны . К такому выводу пришли астрономы, изучившие спектральные характеристики необычного космического объекта. Результаты исследования опубликованы в журнале Icarus.

Астероид 101429 (1998 VF31), о котором идет речь, относится к категории троянских астероидов — небольших небесных тел, попавших в гравитационно-сбалансированные области на околосолнечных орбитах планет — точки Лагранжа. Они расположены на 60 градусов впереди и позади планет.

На сегодняшний день в Солнечной системе выявлено 7681 таких астероидов, из которых 7642 находятся на орбите Юпитера. Девять "троянцев" есть и у Марса. Все они, за исключением 101429, относятся к так называемому семейству Эврики, в которое входят: астероид 5261 Эврика и группа отколовшихся от него каменистых тел.

Астрономы из Обсерватории и планетария Арма (AOP) в Северной Ирландии решили выяснить, почему астероид 101429 занимает обособленное положение. Используя спектрограф X-SHOOTER, установленный на восьмиметровом телескопе VLT Европейской южной обсерватории Чили , ученые сравнили спектры отражения 101429 и астероидов из семейства Эврики и выявили отчетливые спектральные различия, указывающие на различный состав. При этом спектр 101429 оказался удивительно похожим на спектр Луны.

"Спектр этого астероида кажется почти идентичным тем частям Луны, где есть обнаженные коренные породы, — таким как внутренние части кратеров и горы", — приводятся в пресс-релизе AOP слова одного из участников исследования, астрохимика Галина Борисова (Galin Borisov).

Исследователи считают, что 101429 вполне может представлять собой древний фрагмент первоначальной твердой коры Луны.

"Ранняя Солнечная система сильно отличалась от того, что мы видим сегодня, — говорит первый автор статьи Апостолос Христу (Apostolos Christou). — Пространство между новообразованными планетами было полно обломков, и столкновения были обычным явлением. Большие астероиды — планетезимали, постоянно ударяли по Луне и другим планетам. Осколок от такого столкновения мог достигнуть орбиты Марса, когда планета еще формировалась, и был захвачен облаком троянских астероидов".

По мнению авторов, могут быть и другие объяснения. Например, что это — необычный фрагмент Марса, отколовшийся от него в результате какого-то древнего столкновения, или типовой астероид, который в результате процессов солнечного выветривания приобрел "лунный" спектр.

Для того, чтобы сделать окончательный вывод относительно происхождения астероида 101429, нужно продолжать наблюдения с помощью более мощных спектрографов, считают ученые. Также дополнительные данные могут быть получены в ходе реализации будущих марсианских миссий, которые по пути к Красной планете изучат ее "троянцев".