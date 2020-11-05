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Bloomberg: Apple столкнулась с дефицитом комплектующих iPhone 12 

Газета.Ru 19 минут назад
Компания Apple испытывает дефицит чипов, управляющих энергопотреблением, которые используются в iPhone 12 и ряде других электронных устройств. Если ситуация не улучшится, бренд может не справиться с повышенным спросом на новую линейку, который ожидается во время новогодних праздников.
Компании-производители микросхем управления питанием, которые распределяют энергопотребление в электронных устройствах, не успевают за спросом на эту важную деталь, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Одним из брендов, которые могут пострадать из-за дефицита таких чипов, является Apple. Купертиновцы не так давно представили миру новую линейку смартфонов iPhone 12.
Как утверждают источники, если дефицит микросхем не удастся устранить, то «яблоко» может не справиться с повышенным спросом на свои новые гаджеты во время новогодних праздников.
В то же время, по данным Bloomberg, производители чипов управления питанием стараются в первую очередь выполнять заказы Apple, отдавая компании приоритет перед другими брендами.
Известно, что Apple покупает чипы энергопотребления сразу у нескольких партнеров. В iPhone 12 Pro для контроля энергии в системе камер установлена микросхема от Texas Instruments Inc., а для 5G-модема — деталь от STMicroelectronics NV и Qualcomm. Кроме того, в устройстве есть чип собственного производства Apple — для этого в 2018 году компания приобрела активы Dialog Semiconductor Plc за $600 млн Среди причин дефицита комплектующих для смартфонов называются увеличение спроса на кремний и перебои с поставками, вызванными пандемией коронавируса.
По информации чипмейкера Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., смартфоны с поддержкой 5G, которые на данный момент выпускают практически все крупные вендоры мира, требуются на 30-40% больше компонентов, чем гаджеты со связью четвертого поколения. Это привело к тому, что некоторые производители электроники начали запасаться комплектующими впрок, испугавшись дефицита.
Эксперты сообщают, что проблемы с поставками и производством деталей для гаджетов сохранятся еще по меньшей мере два квартала, так как индустрия электроники все еще восстанавливается после карантинных мер и локдаунов во всем мире.
Известно, что микросхемы управления питанием имеют большую важность для iPhone 12, чем для смартфонов предыдущего поколения от Apple, так как в новом гаджете добавлены дополнительные функции камеры и поддержка 5G. Во время недавнего конференц-колла с аналитиками генеральный директор компании Тим Кук предупредил о том, что iPhone 12, Mac, iPad и некоторые модели Apple Watch могут столкнуться с дефицитом комплектующих, но не указал, что речь идет именно о чипах энергосбережения.
Такая ситуация «не является сюрпризом для Apple», так как компания начала наращивать свое производство, заявил Кук.
При этом он добавил, что не знает, когда перебои с поставками закончатся, так как это «тяжело предугадать».
На прошлой неделе портал The Information сообщил о том, что сотрудничество Apple и одного из крупнейших партнеров «яблока» в Китае, компании Foxconn, находится под угрозой. В материале указывается на то, что, будучи недовольной своими финансовыми показателями, тайваньская компания с фабрикой в китайском Шэньчжэне несколько раз обманывала купертиновцев, прибегая к нечестным способам увеличения прибыли.
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Комментарии
Наука и техника , Видео , Статьи , Тим Кук , Apple , Qualcomm , Bloomberg
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