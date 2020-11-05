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Впервые в истории на МКС полетят только россияне 

Популярная механика 43 минуты назад
Впервые в истории: На МКС полетят только россияне
Фото: NASA
Слухи оказались правдой — NASA и впрямь отказывается от услуг "Роскосмоса" по доставке астронавтов на орбиту. На "Союзах" будут летать только россияне.
В 2021 году на Международную космическую станцию (МКС) российским кораблём «Союз» отправится полностью российский экипаж без американских астронавтов. Как сообщает госкорпорация "Роскосмос", основной и резервный экипажи 65-й долговременной экспедиции на МКС целиком сформированы из россиян.
В основной экипаж корабля "Союз МС-18" вошли командир экспедиции Олег Новицкий, а также бортинженерыПетр Дубров и Сергей Корсаков. Их дублёрами назначили Антона Шкаплерова, бортинженер МКС-65 и командира корабля "Союз МС", Андрея Бабкина (бортинженер МКС-65 и корабля "Союз МС") и Дмитрия Петелина (бортинженер МКС-65 и корабля "Союз МС").
Отправить россиян на МКС планируют в апреле 2021 года на транспортном корабле "Союз МС" с Байконура. В начале сентября появилась информация, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с 2021 года планирует отказаться от услуг «Роскосмоса» по доставке астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Вместо российских «Союзов» в США намерены использовать собственные Crew Dragon.
Ранее планировалось, что одно место на «Союзах» достанется американскому астронавту в пусках в октябре 2020 года и апреле 2021 года, что позволило бы обеспечить на МКС пребывание представителей США на случай проблем с кораблями SpaceX. Однако первый пилотируемый полёт Crew Dragon оказался успешным и это позволило NASA ускорить процесс отказа от российских услуг.
При этом «Роскосмос» опровергал возможность отказа американской стороны от использования «Союзов», но, судя по составу экспедиции МКС-65, слухи оказались правдой. Напомним, первая экспедиция космического корабля Crew Dragon в рамках контракта, заключённого между компанией SpaceX и NASA, состоится 14 ноября 2020 года. В экипаж войдут астронавты NASA Майкл Хопкинс, выступающий в роли командира экипажа, а также пилот Виктор Гловер и специалист миссии Шеннон Уокер. Вместе с ними на космическую станцию отправится представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногучи.
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Комментарии 43
Наука и техника , Олег Новицкий , Антон Шкаплеров , Сергей Корсаков , Шеннон Уокер , Дмитрий Петелин , Роскосмос , SpaceX , NASA
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