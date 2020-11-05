Впервые в истории: На МКС полетят только россияне

Слухи оказались правдой — NASA и впрямь отказывается от услуг "Роскосмоса" по доставке астронавтов на орбиту. На "Союзах" будут летать только россияне.

В 2021 году на Международную космическую станцию (МКС) российским кораблём «Союз» отправится полностью российский экипаж без американских астронавтов. Как сообщает госкорпорация "Роскосмос", основной и резервный экипажи 65-й долговременной экспедиции на МКС целиком сформированы из россиян.

Отправить россиян на МКС планируют в апреле 2021 года на транспортном корабле "Союз МС" с Байконура. В начале сентября появилась информация, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с 2021 года планирует отказаться от услуг «Роскосмоса» по доставке астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Вместо российских «Союзов» в США намерены использовать собственные Crew Dragon.

Ранее планировалось, что одно место на «Союзах» достанется американскому астронавту в пусках в октябре 2020 года и апреле 2021 года, что позволило бы обеспечить на МКС пребывание представителей США на случай проблем с кораблями SpaceX. Однако первый пилотируемый полёт Crew Dragon оказался успешным и это позволило NASA ускорить процесс отказа от российских услуг.