РФ глубоко разочарована в Западной Европе. И не без причины

«Всю жизнь они боялись эту мрачную, угрюмую страну на Востоке, этого кентавра, дикого и чужого Европе, — Россию ». Так Гитлер в фильме «Белый тигр» объясняет отношение европейцев к восточному соседу. Увы, он прав, признает швейцарский историк Кристиан Мюллер . Вот почему Россию до сих пор несправедливо считают врагом.

3 октября, в так называемый День немецкого единства, отмечается годовщина воссоединения Западной и Восточной Германии. В честь 30-летнего юбилея этого события в этом году по всей Европе можно было видеть исторические фотографии и материалы с воспоминаниями.

Но поинтересовался ли кто-нибудь, что по этому поводу думают в России?

Михаил Горбачев , тогдашний фактический глава советского государства в должности генерального секретаря КПСС , 10 февраля 1990 года встретился с канцлером ФРГ Гельмутом Колем и дал согласие на воссоединение двух Германий — и в России к нему относятся намного хуже, чем на Западе. Причина: Горбачев, по мнению русских, просто подарил Восточную Германию Западной — или, как говорят немцы, «продал за яблоко и яйцо» (точнее, за смехотворную сумму в 12 миллиардов марок ФРГ).

При этом Германии не пришлось даже брать на себя обязательство в будущем сохранять нейтралитет. Кроме того, нигде не было прописан отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток. Горбачеву нравился Коль, и он доверял ему. Таким образом, ФРГ и ГДР объединились, причем даже без референдума.

В связи с этим весьма примечателен следующий факт: тогдашний СССР к 1994 году вывел 550 тысяч солдат и более 100 тысяч единиц оружия и тяжелой военной техники с территории бывшей ГДР, отказавшись от любых формальных возможностей влиять на политическую ситуацию в Германии.

Необходимый экскурс во времена Второй мировой войны

Нидерланды, Франция и В июне 1941 года, года войска вермахта вторглись на территорию России (Гитлер писал об этих планах еще в «Майн кампф»). К тому моменту практически вся континентальная Европа фактически находилась в его власти: Австрия была «присоединена» к Германии , другие страны — оккупированы (Чехословакия) или захвачены ( Бельгия Польша ). Одни были верными союзниками Германии (например, Венгрия или Италия ) или по-оппортунистски ловко сотрудничали с ней ( Швеция Португалия или Швейцария ). Вся континентальная Европа!

У тех же, кто отвергал идеи национал-социализма и фашизма и не хотел становиться частью «большой Германии», оставалась лишь одна надежда: Россия. Они надеялись, что Россия будет достаточно сильна, чтобы оказать сопротивление гитлеровскому вермахту и победить его.

Так оно в итоге и оказалось: Гитлер переоценил свои силы, как и Наполеон 130 годами ранее, когда в эйфории от многочисленных военных успехов решил захватить Россию. Огромная страна с холодными зимами и сильными людьми, крепко привязанными к своей земле, любящими родину (даже в советские времена!) и готовыми ценой собственной жизни защищать ее — на такое Гитлер совершенно не рассчитывал.

В битве под Сталинградом с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года немецкие войска потерпели поражение. Гигантское сражение унесло жизни около 700 тысяч человек, главным образом солдат Красной Армии. Но это была первая крупная неудача вермахта — и именно это поражение считается переломным моментом в ходе Второй мировой войны.

Тогда вермахт еще не сдался. В следующей крупной битве, состоявшейся с 5 по 16 июля 1943 года на Курской дуге, вермахт вновь оказался слабее Красной Армии. Танковое сражение под Прохоровкой считается крупнейшим в истории. С обеих сторон в нем участвовали несколько сотен танков, со стороны Германии впервые были представлены легендарные танки «Тигр», технически намного более совершенные, чем советские. Нельзя сказать, что Красная Армия победила в этом танковом сражении, но в конечном итоге она одержала верх над немецкими войсками. Так началось их постепенное отступление на Восточном фронте.

16 апреля 1945 года началась битва Красной Армии за Берлин, а 8 мая 1945 года немецкие генералы подписали акт о безоговорочной капитуляции.

Поражение Гитлера было уже не за горами

Высадка американских войск в Нормандии , означавшая вступление США в войну против нацистской Германии, состоялась лишь 6 июня 1944 года, то есть через полтора с лишним года после Сталинграда и начала отступления вермахта на востоке. Но, несмотря на успешную операцию, в которой были задействованы более 6 тысяч кораблей, более 300 тысяч солдат и 50 тысяч автомобилей и за которой уже 12 августа последовало освобождение Парижа, Черчилль еще в начале 1945 года попросил не прекращать боевые действия на Восточном фронте (известна соответствующая переписка), чтобы помешать Германии передислоцировать войска на Западный фронт. Черчилль в тот момент еще не был уверен, что союзникам удастся продвинуться на западе далее границ Германии.

Итог: Вторая мировая война унесла жизни более 27 миллионов советских граждан, половину составили мирные жители. США во Второй мировой войне потеряли около 400 тысяч солдат, из которых около 290 тысяч — в Европе (то есть без учета потерь в войне против Японии). Это были именно военные, а не мирные жители. Это и так достаточно трагично, ведь у погибших солдат были семьи, и для них это было горе. Но вот что важно: США потеряли на Второй мировой войне почти в 100 раз меньше граждан, чем СССР.

Но как возникла нынешняя ситуация?

Как бы то ни было, после фактической передачи ГДР Западной Германии в 1990 году и последовавшего за этим воссоединения Германии русские полностью ушли с территории бывшей ГДР.

В отличие от США.

Хотя американцы вступили в войну с вермахтом незадолго до ее окончания и потеряли почти в 100 раз меньше людей, они остались в Германии. К настоящему моменту у них там более десяти военных баз и более 38 тысяч солдат, а также несколько сотен боевых самолетов и танков и даже готовые к применению атомные бомбы. А в ближайшее время в Германии должен появиться еще и новый центр НАТО по планированию космических операций.

А еще нельзя не упомянуть, что после распада СССР в 1991 году 14 государств Восточной Европы вступили в НАТО не без активного содействия США. Но с какими врагами они собираются сражаться? География членов НАТО говорит о том, что это может быть только Россия.

Большой вопрос: почему?

А почему, собственно, Германия хочет быть так тесно связана с США? Или, если конкретно, почему Германия позволяет США обращаться с собой как с военной колонией? И почему Германия, как и весь альянс НАТО, считает Россию главным врагом, хотя Россия в 1994 году полностью вывела свои войска с востока Германии, а хранившееся на территории ГДР ядерное оружие — и вовсе еще в 1991 году?

Этот остающийся без ответа вопрос заботит Россию до сих пор, тем более что политика Германии в последние месяцы стала еще более антироссийской, чем прежде.

Может, Россию считают главным врагом Германии не вопреки тому, что СССР победил гитлеровскую Германию ценой наибольших потерь, а именно потому, что русские тогда победили вермахт? Может, немцы просто до сих пор чисто подсознательно не простили им поражения под Сталинградом и под Курском? Может, многие сейчас забывают, что речь шла именно о нацистской Германии? Во всяком случае, возможно, внимательные политологи вскоре получат повод для рассуждений на тему реваншизма.

Ответ — в «Белом тигре»

Российский режиссер Карен Шахназаров в 2012 году снял замечательный фильм «Белый тигр», в котором просто гениально совместил конкретные и весьма впечатляющие батальные сцены (главным образом танковые сражения) и метафорично-историческую правду. В этом фильме «белый тигр» — это не просто немецкий танк «Тигр», но и символ ненависти Западной Европы к евреям и еще больше — к русским. Эта ненависть разгоралась — и разгорается — снова и снова. В самом конце фильма Гитлер, сидя у камина, беседует с человеком из своего окружения и говорит, в частности, следующее:

«Разве мы не осуществили потаенную мечту каждого европейского обывателя? Разве не в этом была причина всех наших побед? Ведь все знали, что то, о чем они боялись рассказывать даже своим женам, мы объявили ясно и открыто, как подобает мужественному и цельному народу. Они всегда не любили евреев. Всю жизнь они боялись эту мрачную, угрюмую страну на Востоке, этого кентавра, дикого и чужого Европе — Россию».

Слова, произнесенные в фильме Гитлером («они, европейцы, никогда не любили евреев и русских»), — историческая реальность. В 1812 году армия Наполеона, насчитывавшая 420 тысяч солдат и дополнительные силы в составе еще 55 тысяч человек, вторглась в Россию. Несмотря на гигантскую численность, войска Наполеона (наполовину состоявшие из солдат других стран Западной Европы) потерпели поражение.

Европейцы никогда не любили османов, но когда те воевали против России, они сражались на их стороне. В Крымской войне 1853-1856 годов на сторону Османской империи встали Франция, Великобритания и королевство Сардиния-Пьемонт — против России. В 1952 году Турция вошла в состав НАТО — против России. Нынешней Турции дозволено захватывать — в нарушение международного права — целые регионы Сирии и угнетать живущих на этих территориях курдов — и Запад молчит, глядя на все это. Но когда жители Крыма сами захотели воссоединиться с Россией, ответом стали суровые экономические санкции.

В фильме «Белый тигр» солдат-танкист Иван Найденов сражается на фронте с «белым тигром» — настоящим танком «Тигр», располагавшим неимоверной огневой мощью. Но это еще и метафора борьбы с ненавистью европейцев к русским, воплощением которой стала ужасная война. В предпоследней сцене фильма майор-командир говорит Найденову, что война закончилась и «белый тигр» исчез. Но Иван, отвечая, имеет в виду не танк «Тигр», а ненависть к русским, вылившуюся в войну: «Ждет он. Будет ждать двадцать лет, пятьдесят, может, сто. И выползет…»

После Второй мировой войны, закончившейся поражением немецкого вермахта в 1945 году, прошло 75 лет. И насколько же правы оказались танкист Иван Найденов — и режиссер Карен Шахназаров в 2012 году! «Белый тигр» как раз выползает. «Они, европейцы, всегда не любили евреев. Всю жизнь они боялись эту мрачную, угрюмую страну на Востоке, этого кентавра, дикого и чужого Европе — Россию».

И это опять так. В 2020 году.

А США могут и через 75 лет после войны держать в воссоединившейся Германии свои военные базы и хранить на аэродроме Флигерхорст на территории земли Рейнланд-Пфальц атомные бомбы — против России.

Разве у России нет веских причин разочароваться в Западной Европе?

«Россия, этот дикий кентавр»

Вот как Россия поняла нацистскую Германию — как последовательного исполнителя желаний европейцев. В фильме «Белый тигр» эту мысль выразил лично Гитлер — в разговоре у камина с человеком из своего ближайшего окружения.

«Слишком давно и хорошо мы знаем друг друга. Слишком многое нас связывает, чтобы я скрывал от вас свои мысли. Война проиграна, я это знаю. Она не просто проиграна — Европа разгромлена. Но можете ли вы себе представить, что будет завтра? Несчастная Германия: ее обвинят во всех смертных грехах. Немецкий народ сделают виновником всего, напишут тысячи книг, найдут тысячи каких-нибудь нелепых документов, придумают сотни воспоминаний. И мы — я и Германия — предстанем перед миром как беспримерные изверги рода человеческого, как исчадие ада. А мы просто нашли мужество осуществить то, о чем мечтала Европа. Мы сказали: «Раз вы об этом думаете, давайте, наконец, сделаем это!" Это как хирургическая операция: сперва больно, но потом организм выздоравливает. Разве мы не осуществили потаенную мечту каждого европейского обывателя? Разве не в этом была причина всех наших побед? Ведь все знали, что то, о чем они боялись рассказывать даже своим женам, мы объявили ясно и открыто, как подобает мужественному и цельному народу. Они всегда не любили евреев. Всю жизнь они боялись эту мрачную, угрюмую страну на Востоке, этого кентавра, дикого и чужого Европе, — Россию.

Я сказал: „Просто давайте решим эти две проблемы. Решим их раз и навсегда!" Разве мы придумали что-то новое? Нет! Мы просто внесли ясность в те вопросы, в которых вся Европа хотела ясности, — вот и все!

С тех пор как Земля вращается вокруг Солнца, пока существуют холод и жара, бури и солнечный свет, до тех пор будет существовать и борьба. В том числе среди людей и народов.

Если бы люди остались жить в раю, они бы сгнили. Человечество стало тем, что оно есть, благодаря борьбе. Война — естественное, обыденное дело. Война идет всегда и повсюду. У нее нет начала, нет конца. Война — это сама жизнь. Война — это отправная точка“.