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В Роспотребнадзоре назвали необычный симптом COVID-19 

Вечерняя Москва и ещё 36 39 минут назад
Определен еще один необычный симптом COVID-19
Фото: ТАСС
Среди симптомов коронавируса есть и заложенность ушей. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в четверг, 5 ноября.

— Заложенность ушей — не такой уж и редкий симптом COVID-19, — объяснила специалист.

Наталья Пшеничная отметила, что согласно проведенному в Турции исследованию у 31 человека из 172 зараженны [встречается этот симптом, передает РИА Новости.
По словам Пшеничной, заложенность ушей может встречаться и при ОРВИ. Если заложенность не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, следует срочно обратиться в больницу.
Ранее врач рассказал, что основными симптомами COVID-19 являются одышка, сухой кашель, ощущение сдавленности в груди, отсутствие вкусовых ощущений.
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Наука и техника , Роспотребнадзор , РИА Новости , Турция
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