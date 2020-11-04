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Ученые впервые восстановили мозг динозавра 

Российская Газета и ещё 1 9 часов назад
Мозг динозавра впервые восстановили
Фото: Cкелет динозавра Buriolestes schultzi. Фото: wikipedia.org
Можно сказать, что группе бразильских ученых во главе с Родриго Мюллеру невероятно повезло. Они обнаружили исключительно хорошо сохранившийся скелет динозавра Buriolestes schultzi, а главное — его мозга. Дело в том, что если состояние твердых тканей древних существ несет немало научной информации, то мягкие ткани, такие как мозг, обычно не сохраняются. И вот такая удача.
У найденного динозавра возрастом примерно 233 млн лет вся черепная коробка была сохранена. В итоге бразильским исследователям впервые удалось реконструировать мозг в полном объеме одного из старейших динозавров в мире. Исследование публикует Journal of Anatomy.
Животное не может похвастаться своим мозгом. Он весит примерно 1,5 грамма и легче горошины. Его строение примитивно, похоже на мозг крокодила. А хорошо развитые структуры в мозжечке говорят о способности охотиться на движущуюся добычу.
Ученые также рассчитали когнитивные способности или интеллект динозавра на основе объема мозга и веса тела. Они оказались выше, чем у гигантских зауроподов, таких как диплодок и брахиозавр, но ниже, чем у тероподных динозавров, линии происхождения, которая включает тираннозавров, велоцирапторов и птиц. Реконструкция мозга позволяет исследователям анализировать эволюцию мозга древних видов.
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