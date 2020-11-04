Объяснен проигрыш СССР в лунной гонке с США

Кроме того, на ход лунной гонки повлияла преждевременная смерть Королева в январе 1966 года. Еще одной причиной проигрыша СССР Маров назвал неэффективное управление и отсутствие подхода со стороны властей. «Результатом этого было распыление средств, излишне лояльная политика», — добавил академик.