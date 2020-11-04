В РФ научились находить следы коронавируса на упаковке

Все новости на карте

Научно-исследовательский центр Россельхознадзора разработал методику, которая поможет находить следы двух генов возбудителя коронавируса на продукции и упаковках. Таким образом удастся гарантировать безопасность грузов, которые экспортируют из России в другие страны. сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что новая методика соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ). С ее помощью эксперты будут находить следы генов коронавируса на продукции, контейнерах, упаковочных материалах и других образцах внешней среды.

В рекомендациях указано количество смывов, которые необходимо взять от общего объема партии проверяемой продукции. Также специалисты разработали механизм, как определить возможность отбора сборных проб.