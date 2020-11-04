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В России научились находить следы коронавируса на упаковке 

Мир24 и ещё 3 10 минут назад
В РФ научились находить следы коронавируса на упаковке
Фото: «Мир 24» / Сергей Минеев (МТРК «Мир»)
Научно-исследовательский центр Россельхознадзора разработал методику, которая поможет находить следы двух генов возбудителя коронавируса на продукции и упаковках. Таким образом удастся гарантировать безопасность грузов, которые экспортируют из России в другие страны. сообщается на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что новая методика соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ). С ее помощью эксперты будут находить следы генов коронавируса на продукции, контейнерах, упаковочных материалах и других образцах внешней среды.
В рекомендациях указано количество смывов, которые необходимо взять от общего объема партии проверяемой продукции. Также специалисты разработали механизм, как определить возможность отбора сборных проб.
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Наука и техника , Россельхознадзор , ВОЗ , Китай
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