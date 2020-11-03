Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Планшеты продолжают скупать по всему миру на фоне пандемии 

Ferra.ru 4 часа назад
Планшеты продолжают скупать по всему миру
Фото: Ferra.ru
Пандемия, каким бы странным это ни казалось, пошла на пользу некоторым отраслям бизнеса. В частности, благодаря карантинному периоду резко выросли продажи планшетов. И, как прогнозируют аналитики, до конца года они продолжат расти.
Аналитики Digitimes Research подсчитали, что в третьем квартале 2020 по всему миру скупили около 43,83 млн планшетов. Другие компании называют даже цифры побольше.
Аналитики считают, что в четвёртом квартале 2020 спрос на планшеты не упадёт, а увеличится на 7,3% в квартальном выражении. Благодаря этому продажи планшетов достигнут максимума за последние более чем три года.
По мнению экспертов, люди начали скупать планшеты потому, что оказались вынуждены учиться и работать из дома. При этом они более охотно приобретают устройства с 7— и 8-дюймовыми экранами.
Видео дня. Поезд с пассажирами повис на хвосте кита
Ferra.ru: последние новости
Космическая компания Илона Маска объявила, что не станет соблюдать земные законы на Марсе Космическая компания Илона Маска объявила, что не станет соблюдать земные законы на Марсе Xiaomi задумалась об отказе от Android Xiaomi задумалась об отказе от Android В Windows нашли опасную уязвимость нулевого дня В Windows нашли опасную уязвимость нулевого дня
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
00:32
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
Происшествия В мире
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
Политика
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
01:27
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
Происшествия
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
00:33
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
В мире
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
00:30
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
Происшествия В мире
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
Происшествия
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
00:42
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
Происшествия В мире
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
04:56
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
00:24
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
01:00
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение