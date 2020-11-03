Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Microsoft признала проблему с меню «Пуск» 

Lenta.ru 1 час назад
Microsoft признала проблему с меню «Пуск»
Фото: Reuters
Microsoft признала наличие ошибки, связанной с меню «Пуск». Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на материалы компании.
Специалисты корпорации заявили, что ряд пользователей мог столкнуться с неполадками в работе системного интерфейса, в частности меню «Пуск». Баг выражается в том, что пользователь не может взаимодействовать с плитками интерфейса, система отправляет сообщение о необходимости выполнить обновление приложения. IT-компания уже исправила эту проблему в предварительной сборке системы, доступной в сентябре. Когда системный апдейт получат обычные пользователи, не сообщается.
Также инженеры Microsoft признали ошибку, связанную с интернет-подключением. Она выражается в том, что некоторые приложения — в частности, Office и Microsoft Store — оказываются отключенными от сети. По словам журналистов издания, проблема была замечена еще в серии майских обновлений Windows 10. В сообщении компании говорится, что баг будет исправлен в одном из следующих апдейтов.
Обновленное меню «Пуск» и браузер Edge стали доступны для пользователей в октябрьском обновлении Windows 10. В нем специалисты компании переработали интерфейс системы, в частности, добавив к плиткам меню полупрозрачную подложку. Сообщается, что в новом апдейте элементы «Пуска» будут адаптироваться под дневную и ночную темы оформления.
Видео дня. Поезд с пассажирами повис на хвосте кита
Последние новости
После теракта в Австрии задержали выходцев с Северного Кавказа После теракта в Австрии задержали выходцев с Северного Кавказа Напавший на чеченского блогера в Швеции заявил о «приказе из Грозного» Напавший на чеченского блогера в Швеции заявил о «приказе из Грозного» Стало известно об уничтожении колонны элитного спецназа Азербайджана в Карабахе Стало известно об уничтожении колонны элитного спецназа Азербайджана в Карабахе
Комментарии
Наука и техника , Microsoft
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
00:32
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
Происшествия В мире
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
01:27
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
Происшествия
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
00:33
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
В мире
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье