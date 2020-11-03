Microsoft признала проблему с меню «Пуск» 

Microsoft признала наличие ошибки, связанной с меню «Пуск». Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на материалы компании.

Специалисты корпорации заявили, что ряд пользователей мог столкнуться с неполадками в работе системного интерфейса, в частности меню «Пуск». Баг выражается в том, что пользователь не может взаимодействовать с плитками интерфейса, система отправляет сообщение о необходимости выполнить обновление приложения. IT-компания уже исправила эту проблему в предварительной сборке системы, доступной в сентябре. Когда системный апдейт получат обычные пользователи, не сообщается.

Также инженеры Microsoft признали ошибку, связанную с интернет-подключением. Она выражается в том, что некоторые приложения — в частности, Office и Microsoft Store — оказываются отключенными от сети. По словам журналистов издания, проблема была замечена еще в серии майских обновлений Windows 10. В сообщении компании говорится, что баг будет исправлен в одном из следующих апдейтов.