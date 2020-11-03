На МКС впервые отправится полностью российский экипаж 

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Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Этот экипаж отправится на станцию в апреле 2021 года на корабле "Союз МС-18".

"Решением комиссии в состав основного экипажа МКС-65 включены: Олег Новицкий — командир МКС-65, командир корабля "Союз МС-18" (Роскосмос); Петр Дубров — бортинженер МКС-65, бортинженер корабля "Союз МС-18" (Роскосмос); Сергей Корсаков — бортинженер МКС-65, бортинженер-2 корабля "Союз МС-18" (Роскосмос)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

Павел Власов. Как передает ТАСС, это первый в истории случай, когда на МКС отправится полностью российский экипаж. До этого полностью российский экипаж летал на орбиту в 2000 году на станцию "Мир". Ранее о том, что экипаж корабля "Союз МС-18" может быть полностью российским, сообщали исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов