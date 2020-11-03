Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Китае обнаружили предка современных куниц 

Индикатор и ещё 1 57 минут назад
В Китае обнаружили предка современных куниц
Фото: flickr.com
Китайские и уральские палеонтологи обнаружили в пещере в провинции Ляонин на северо-востоке Китая окаменелости куниц раннего — среднераннего плейстоцена (1,7–2,2 млн лет назад). Новый вид получил название Martes crassidens. Вероятно, это самые ранние окаменелости, которые могут принадлежать предку современных куниц Голарктики. Результаты исследований опубликованы в журнале Quaternary International.

«Морфологическое сравнение, морфометрический и морфотипический анализы показали, что ископаемый вид демонстрирует явное сходство с группой современных куниц, проживающих в голарктической области — с лесной куницей, соболем, японским соболем и американской куницей. Но находка имеет и уникальные черты. К примеру, относительно большой размер зубов, очень крепкие плотоядные зубы, высокую коронку с относительно коротким талонидом, который отличается от любых живых и известных ископаемых видов. Такие морфологические особенности предполагают потребление более грубой пищи и тяготение к «дурофагии»— пищевому поведению, при котором животные поедают организмы с твердым панцирем. Напрямую специализацию Martes crassidens нельзя связать с дурофагией, можно лишь отметить, что эта древняя куница имела более крепкие и прочные зубы, чем ее современные родственники», — рассказывает один из авторов работы, сотрудник Уральского федерального университета Дмитрий Гимранов.

Ученые предположили, что новый вид — предковая форма современных куниц. Куницы появились еще в плиоцене (5,3–2,6 млн лет назад), а современные виды — в раннем — среднераннем плейстоцене (1,7–2,2 млн лет назад). Чтобы определить таксономическую принадлежность, найденные челюсти ученые сравнили с коллекционными образцами из коллекций различных музеев США, Китая и России.
Вероятно, предок голарктической группы куниц расселился в северной части Азии, а затем распространился по другим частям Голарктики. Это наиболее простое объяснение биогеографии куниц. С другой стороны, животные очень подвижны, и для проверки этой гипотезы требуется больше ископаемых материалов.
Пресс-релизы о научных исследованиях, информацию о последних вышедших научных статьях и анонсы конференций, а также данные о выигранных грантах и премиях присылайте на адрес science@indicator.ru.
Видео дня. Поезд с пассажирами повис на хвосте кита
Индикатор: последние новости
Ученые исследовали таяние льда в Гренландии Ученые исследовали таяние льда в Гренландии Финвалы оказались способны к сложному пению Финвалы оказались способны к сложному пению Древние египтяне использовали свинец для сушки чернил Древние египтяне использовали свинец для сушки чернил
Комментарии
Наука и техника , Екатеринбург , Китай , Свердловская Область , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
00:32
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
Происшествия В мире
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
Политика
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
01:27
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
Происшествия
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
00:33
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
В мире
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
00:30
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
Происшествия В мире
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
Происшествия
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
00:42
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
Происшествия В мире
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
04:56
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
00:24
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
01:00
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение