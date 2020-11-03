В Китае обнаружили предка современных куниц 

Китайские и уральские палеонтологи обнаружили в пещере в провинции Ляонин на северо-востоке Китая окаменелости куниц раннего — среднераннего плейстоцена (1,7–2,2 млн лет назад). Новый вид получил название Martes crassidens. Вероятно, это самые ранние окаменелости, которые могут принадлежать предку современных куниц Голарктики. Результаты исследований опубликованы в журнале Quaternary International.

«Морфологическое сравнение, морфометрический и морфотипический анализы показали, что ископаемый вид демонстрирует явное сходство с группой современных куниц, проживающих в голарктической области — с лесной куницей, соболем, японским соболем и американской куницей. Но находка имеет и уникальные черты. К примеру, относительно большой размер зубов, очень крепкие плотоядные зубы, высокую коронку с относительно коротким талонидом, который отличается от любых живых и известных ископаемых видов. Такие морфологические особенности предполагают потребление более грубой пищи и тяготение к «дурофагии»— пищевому поведению, при котором животные поедают организмы с твердым панцирем. Напрямую специализацию Martes crassidens нельзя связать с дурофагией, можно лишь отметить, что эта древняя куница имела более крепкие и прочные зубы, чем ее современные родственники», — рассказывает один из авторов работы, сотрудник Уральского федерального университета Дмитрий Гимранов.

Ученые предположили, что новый вид — предковая форма современных куниц. Куницы появились еще в плиоцене (5,3–2,6 млн лет назад), а современные виды — в раннем — среднераннем плейстоцене (1,7–2,2 млн лет назад). Чтобы определить таксономическую принадлежность, найденные челюсти ученые сравнили с коллекционными образцами из коллекций различных музеев США, Китая и России.

Вероятно, предок голарктической группы куниц расселился в северной части Азии, а затем распространился по другим частям Голарктики. Это наиболее простое объяснение биогеографии куниц. С другой стороны, животные очень подвижны, и для проверки этой гипотезы требуется больше ископаемых материалов.

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