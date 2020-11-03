В Японии представили проект туристического космопорта 

Япония , как всегда, впереди всей планеты! И пока мы только заканчиваем 2020 год, в стране восходящего солнца уже готовятся строить космопорты будущего.

Космопорт — это аэропорт будущего, предназначенный для запуска туристов в космос. Структура проекта практически не отличается от традиционных аэропортов за исключением того, что на посадочных полосах будут располагаться летательные аппараты, которые могут выходить на околоземную орбиту, а не самолеты. Крыша космопорта покрыта солнечными панелями, однако их расположение позволяет проникать прямым лучам солнца внутрь здания. Это очень важный момент, так как по словам архитекторов проекта, такая конструкция позволит создать внутренние дворики и даже сады, которые будут находиться «будто под открытым небом».

Над общей площадью космопорта возвышаются две башни, каждая из которых отвечает за прибытие отправление пассажиров. Авторы проекта также подчеркивают, что эти два элемента сделают силуэт объекта узнаваемым во всем мире. Внутри космопорта также будет все необходимое для комфортного пребывания пассажиров внутри здания во время ожидания полета. Внутри будет находиться отель, художественный музей, тренажерный зал, аквариум и даже кинотеатр.

Пока космопорт — это просто красивый проект, но Spaceport Japan надеется превратить эту концепцию в реальность как можно скорее.