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Создатель Steam запустит в космос садового гнома 

Ferra.ru и ещё 2 21 час назад
Создатель Steam запустит в космос садового гнома
Фото: Ferra.ru
Основатель компании Valve, создательницы Steam, Гейб Ньюэлл решил совместно с Rocket Lab запустить в космос садового гнома. Делается это ради благотворительности.
Запуск состоится в середине ноября. Ньюэлл пообещал, что заплатит по доллару за каждого человека, который посмотрит 24-часовую трансляцию запуска. Эти деньги отправятся в отделение педиатрической интенсивной терапии в Starship.
Будущий астронавт, кстати, — это не просто садовый гном, это 150-мм фигурка Гнома Хомпски, который впервые появился в Half-Life 2: Episode Two. Гнома прикрепят к внутренней части последней ступени ракеты Rocket Lab Electron. Хомпски будут сопровождать 29 спутников, которые будут применяться для самых разных целей. Запуск должен состояться 16 ноября.
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Наука и техника , Гейб Ньюэлл , Новая Зеландия
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