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Россия запустит на МКС два новых модуля 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Россия запустит на МКС два новых модуля
Фото: РИА Новости
Россия планирует отправить на Международную космическую станцию (МКС) два новых модуля в следующем году, заявил заместитель директора департамента пилотируемых космических программ "Роскосмоса" Владимир Данеев. Трансляция ведется на YouTube-канале корпорации.
Так, многоцелевой лабораторный модуль "Наука" планируется запустить в апреле 2021 года. В настоящее время подбирается оптимальная программа полета, так как процесс доставки модуля займет около недели, рассказал Данеев.
Кроме того, в сентябре 2021 года намечается запуск узлового модуля "Причал", добавил замдиректора департамента. "Причал" имеет шесть стыковочных узлов для других модулей и космических кораблей.
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Наука и техника , Роскосмос
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