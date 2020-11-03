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Раскрыты подробности древней климатической катастрофы 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты детали древней климатической катастрофы
Фото: ТАСС
Российским ученым удалось проследить изменения температурного режима планеты по кольцам деревьев. Результаты исследования с подробностями древней климатической катастрофы были опубликованы в научном журнале Dendrochronologia.
Специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) проанализировали древние фрагменты деревьев в девяти субарктических и высокогорных районах Северного полушария, затем разделили их на семь регионов. В данных районах с помощью годичных колец деревьев удалось получить максимально подробную информацию о климатических изменениях. Ученые проанализировали температурные изменения с первого по 2010 годы нашей эры.
Принимавшая участие в исследовании доктор биологических наук Ольга Чуракова заявила, что огромное влияние на климат Земли оказывали вулканы, их извержение же и провоцировало крупные природные катаклизмы. По ее словам, длительное нахождения в атмосфере сульфатов и аэрозолей приводит к снижению солнечной радиации и температуры воздуха.
По итогам исследования были выделены временные периоды, когда температура воздуха на планете была заметна выше или ниже нормы. Пики потепления в Северном полушарии приходятся на 280-й, 990-е и 1020-е годы нашей эры, когда вулканическое воздействие было низким. По словам Чураковой, температура воздуха в эти годы была сравнима с температурой в 2010-х годах. Пики похолодания пришлись на 536-й, 541-й и 542-й годы нашей эры. В эти годы летняя температура понижалась на четыре градуса по сравнению со средними значениями за последние две тысячи лет.
Ранее российские ученые предсказали усиление засух и морозов на территории России. По словам члена-корреспондента Российской академии наук Игоря Мохова, это произойдет на фоне всеобщего потепления. Специалист объяснил появление катастрофических погодных явлений увеличением объема осадков, которое происходит из-за повышения температуры.
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Наука и техника , Наука , Ольга Чуракова , Париж , США , Франция
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