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Раскрыты подробности об iPhone 13 

Ferra.ru 32 минуты назад
Раскрыты подробности об iPhone 13
Фото: Ferra.ru
Китайские источники раскрыли некоторые подробности об iPhone 13, который должен выйти в 2021 году.
Китайский материал перевело издание iXBT. Сообщается, что первый прототип смартфона Apple следующего года по внешнему виду аналогичен недавно вышедшему iPhone 12. А именно, у iPhone 13 тоже есть металлическая рамка.
Прототип не имеет подэкранного сканера отпечатков пальцев, поэтому пока неясно, как будет решён вопрос с разблокировкой будущего смартфона.
Согласно ранним слухам, iPhone 13 сохранит «чёлку», но она может стать короче, чем у актуальных моделей смартфонов Apple. Также новинке пророчат экран с частотой обновления 120 Гц. В любом случае, до релиза iPhone 13 ещё год, и пока рано делать какие-либо выводы.
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