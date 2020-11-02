Раскрыты подробности об iPhone 13 

Китайские источники раскрыли некоторые подробности об iPhone 13, который должен выйти в 2021 году.

Китайский материал перевело издание iXBT. Сообщается, что первый прототип смартфона Apple следующего года по внешнему виду аналогичен недавно вышедшему iPhone 12. А именно, у iPhone 13 тоже есть металлическая рамка.

Прототип не имеет подэкранного сканера отпечатков пальцев, поэтому пока неясно, как будет решён вопрос с разблокировкой будущего смартфона.

Согласно ранним слухам, iPhone 13 сохранит «чёлку», но она может стать короче, чем у актуальных моделей смартфонов Apple. Также новинке пророчат экран с частотой обновления 120 Гц. В любом случае, до релиза iPhone 13 ещё год, и пока рано делать какие-либо выводы.