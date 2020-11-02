Raspberry спрятала компьютер в клавиатуру

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Производитель одноплатных компьютеров Raspberry Pi Foundation представил полноценный ПК, который совмещен с клавиатурой.

Raspberry Pi 400 выполнен в корпусе небольшой клавиатуры, лишенной цифрового блока. Компьютер выполнен на системной плате Raspberry Pi 4 с четырехъядерном процессором Broadcom BCM2711 и 4 ГБ оперативной памяти.

Несмотря на свой форм-фактор, компьютер получил множество портов и интерфейсов. Например, у Raspberry Pi 400 есть три разъема USB и сетевой порт Gigabit Ethernet, а питание подается через USB Type-C. "Клавиатура" поддерживает Bluetooth 5.0 BLE и Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac.