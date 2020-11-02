Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые кассовые отечественные блокбастеры
Самые кассовые отечественные блокбастеры Смотреть топ-20 ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Raspberry спрятала полноценный компьютер в клавиатуру 

РИА Новости 1 час назад
Raspberry спрятала компьютер в клавиатуру
Фото: Raspberry
Производитель одноплатных компьютеров Raspberry Pi Foundation представил полноценный ПК, который совмещен с клавиатурой.
Raspberry Pi 400 выполнен в корпусе небольшой клавиатуры, лишенной цифрового блока. Компьютер выполнен на системной плате Raspberry Pi 4 с четырехъядерном процессором Broadcom BCM2711 и 4 ГБ оперативной памяти.
Несмотря на свой форм-фактор, компьютер получил множество портов и интерфейсов. Например, у Raspberry Pi 400 есть три разъема USB и сетевой порт Gigabit Ethernet, а питание подается через USB Type-C. "Клавиатура" поддерживает Bluetooth 5.0 BLE и Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac.
Устройство уже доступно для покупки в США, Китае и странах Европы. Базовая версия оценивается в 70 долларов (5 600 рублей по текущему курсу).
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
Последние новости
Умер актер Шон Коннери Умер актер Шон Коннери Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима
Наука и техника , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
01:11
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
00:24
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
02:53
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
00:28
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
Школьница растрогала Путина песней о России
01:03
Школьница растрогала Путина песней о России
Политика
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
00:28
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
Ночные гонки на бетономешалках попали на видео
00:22
Ночные гонки на бетономешалках попали на видео
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга
01:11
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга
В мире
Появилось видео переполненного COVID-больными госпиталя в РФ
00:32
Появилось видео переполненного COVID-больными госпиталя в РФ
Общество Происшествия
Первая мощная метель в Сочи попала на видео
00:11
Первая мощная метель в Сочи попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение