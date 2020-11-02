Россия провалила переход на свой софт 

Переход критической IT-инфраструктуры на российское программное обеспечение должен начаться с 1 января 2024 года, а не с 2021-го. Об этом говорится в проекте указа президента, который подготовлен Минцифры, пишут «Ведомости»

Немедленное начало использования отечественного софта, как требовал опубликованный в конце мая указ Владимира Путина , провалилось из-за дефицита технологий. В ведомстве объяснили, что сроки перехода продлили после общественного обсуждения указа, в котором участвовали представители предпринимательского сообщества.

Под критической информационной инфраструктурой (КИИ) понимают сети связи и информационные системы, которые задействованы в здравоохранении, энергетике, оборонной, ракетно-космической, химической промышленности. Полгода назад ожидалось, что в 2021 году они будут работать на российском софте, а в 2022-м — на российском оборудовании.

Директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин объяснил, что в России нет аналогов программного обеспечения для КИИ, например, сетевых экранов. Глава компании-разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров отмечает, что для создания некоторых программ соответствующего уровня требуется до пяти лет.

В свою очередь директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский напомнил, что перевод может быть выполнен фиктивно. Так, оборудованию могут присвоить статус российского, но если оно построено на иностранных процессорах, то в нем теоретически сохранятся технологические каналы для внешнего управления.

Перевести же инфраструктуру на полностью отечественное оборудование невозможно. По словам эксперта, состояние российской промышленности не позволяет выполнить указ главы государства.