Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, после которых вы не уснете
Фильмы, после которых вы не уснете До самого утра ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Врач заявила о повышенном риске для веганов заразиться COVID-19 

News.ru и ещё 1 37 минут назад
Повышенный риск: Кому проще заразиться COVID-19
Фото: РИА Новости
Веганы, исключающие их рациона продукты животного происхождения, отказываются также от важных витаминов, которые не синтезируются в организме самостоятельно. Поэтому они имеют повышенный риск заразиться коронавирусом, заявила врач.
Медработники ответили на вопросы про коронавирус и веганов по случаю 1 ноября — Всемирного дня вегана, передает РИА Новости.
Врачи, между тем, обратили внимание на вред веганства, так как отказ от пищи животного происхождения способен серьёзно ослабить организм человека. Врач эпидемиолог Ольга Ненастина удивилась тому, что есть люди, которые добровольно исключают из рациона различные продукты, формирующие иммунитет. Это делает их более подверженными коронавирусу, считает она.
Нельзя быть вегетарианцем и при этом сохранить полноценное здоровье. Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начнется разрушение собственных клеток и нарушение функций органов, — рассказала врач.
Она обратила внимание, что веганство приводит к возникновению повышенного риска заражения COVID-19. Это происходит по причине недостатка эссенциальных витаминов, то есть тех, которые не вырабатываются в организме самостоятельно.
Как сообщал NEWS.ru, ранее семейная пара из американского штата Флорида предстала перед судом после гибели их полуторагодовалого сына. В его смерти обвинили отца и мать: те в буквальном смысле заморили ребёнка голодом.
В марте стало известно, что в России могут ввести уголовное и административное наказание за кормление детей по системам питания, которые исключают из рациона мясо.
Видео дня. Ефремов не поедет в колонию и останется в Москве
News.ru: последние новости
Учёные выявили новое смертельное заболевание у взрослых Учёные выявили новое смертельное заболевание у взрослых Названа опасность употребления воды из кулера Названа опасность употребления воды из кулера В России научили нейросеть определять коронавирус по звуку кашля В России научили нейросеть определять коронавирус по звуку кашля
Комментарии 1
Наука и техника , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
00:10
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
00:54
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
00:13
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
02:09
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
01:53
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
00:27
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
01:50
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
Момент взрыва в больнице попал на видео
00:50
Момент взрыва в больнице попал на видео
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
00:33
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
00:20
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение