Открыто неизвестное ранее смертельное заболевание

Данная патология, причиной которой, как полагают ученые, являются генетические мутации, приводит к возникновению тромбов и в 40% случаев оканчивается летальным исходом.

Данное заболевание объединяет в себе несколько воспалительных синдромов, встречающихся у взрослых людей, которые ранее считались полностью независимыми друг от друга. Воспалительный процесс у больных VEXAS затрагивает в частности легочную и хрящевую ткани и сопровождается лихорадкой.