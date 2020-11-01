Ещё
Далее:
Читайте также:
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси Криминал в кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Названа опасность одновременного заражения коронавирусом и гриппом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Названа опасность заражения коронавирусом и гриппом
Фото: pixabay.com
Двойное заражение значительно увеличивает риск летального исхода, считает эксперт.
Врач медицинского центра в Портленде Рави Томар подтвердил возможность одновременного заражения вирусами гриппа и COVID-19. По его словам, это может быть крайне опасно, так как иммунной системе приходится бороться с двумя заболеваниям сразу.
В ходе интервью для британской газеты Daily Express, врач рассказал, что при таком заражении пациенту понадобится существенно больше времени для выздоровления, кроме того значительно увеличивается риск летального исхода.
Томар отметил, что риску двойного заражения подвержены люди старше 65 лет, беременные, а также страдающие от диабета, астмы и сердечных заболеваний. Врач посоветовал соблюдать социальное дистанцирование и носить защитные маски.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн назвал два возможных сценария развития эпидемии COVID-19 после новогодних праздников в России. Эксперт призвал россиян соблюдать меры безопасности во время каникул.
Видео дня. Ефремов не поедет в колонию и останется в Москве
ТК «Звезда»: последние новости
Определен самый опасный способ заражения коронавирусом Определен самый опасный способ заражения коронавирусом Иерусалимский исследователь усомнился в находке гвоздей с распятия Иисуса Иерусалимский исследователь усомнился в находке гвоздей с распятия Иисуса «Мозг стареет на 10 лет»: ученые рассказали о последствиях COVID-19 «Мозг стареет на 10 лет»: ученые рассказали о последствиях COVID-19
Комментарии 2
Наука и техника , Анатолий Альтштейн
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
00:10
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
00:54
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
00:13
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
02:09
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
01:53
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
00:27
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
01:50
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
Момент взрыва в больнице попал на видео
00:50
Момент взрыва в больнице попал на видео
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
00:33
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
00:20
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео