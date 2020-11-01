Названа опасность заражения коронавирусом и гриппом

Двойное заражение значительно увеличивает риск летального исхода, считает эксперт.

Врач медицинского центра в Портленде Рави Томар подтвердил возможность одновременного заражения вирусами гриппа и COVID-19. По его словам, это может быть крайне опасно, так как иммунной системе приходится бороться с двумя заболеваниям сразу.

В ходе интервью для британской газеты Daily Express, врач рассказал, что при таком заражении пациенту понадобится существенно больше времени для выздоровления, кроме того значительно увеличивается риск летального исхода.

Томар отметил, что риску двойного заражения подвержены люди старше 65 лет, беременные, а также страдающие от диабета, астмы и сердечных заболеваний. Врач посоветовал соблюдать социальное дистанцирование и носить защитные маски.