Врач рассказала о воздействии коронавируса на психику

"Боевой стресс", нарушения сна, усталость, постоянные тревога и беспокойство - это лишь некоторые последствия, которые коронавирус оказывает на психику, рассказала психиатр Татьяна Караваева. Врач отметила, что из-за неясных прогнозов относительно окончания эпидемии люди стали больше тревожиться. Одни беспокоятся о своем здоровье и боятся заразиться, другие переживают из-за нарушения привычного образа жизни.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева рассказала о воздействии коронавируса на психику людей, которое можно сравнить с боевым стрессом. Специалист отметила, что последствия могут проявляться в диапазоне «от тревожно-депрессивных расстройств до тяжелых бредовых состояний и галлюцинаций».

«Да, последних немного, но они есть. По данным мировой статистики, такие нарушения встречаются у 1-2% тяжело переболевших коронавирусом. Тяжелая форма COVID-19, особенно если человек лежал в реанимации, вместо лиц и ободряющей улыбки врачей видел только маски и скафандры, не говоря уже о таком травматическом опыте, как смерть кого-то рядом, может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства», — отметила врач в беседе с «Доктор Питер».

По ее словам, этот «диагноз появился для оценки боевого стресса». «То есть ситуации с угрозой для жизни приравнены по силе воздействия на психику к боевому стрессу», — добавила Караваева, подчеркнув, что реакция организма на стресс может быть как сразу после него, так и спустя время, но не позже полугода.

По мнению Караваевой, количество депрессивных состояний растет из-за того, что пандемия затянулась, а прогнозы эпидемиологов туманны и не дают какую-либо надежду. При этом тревожные расстройства, в большинстве своем, можно разделить на несколько групп.

«Первая — собственное здоровье и страх заболеть, который выше рациональных опасений», — сказала психотерапевт. Основное проявление — сильное беспокойство, постоянный контроль физического состояния, применение по отношению к себе более строгих мер, чем их вводят власти.

«Вторая — изменение привычного образа жизни: люди не могут поехать куда-то в отпуск, должны соблюдать изоляцию, отказаться от привычного образа жизни, например, походов в кино семьей, активного отдыха и так далее», — добавила она.

Есть еще одна группа людей, которые уже переболели коронавирусом и после этого стали бояться заболеть «хоть чем-нибудь — тем же гриппом или другим ОРВИ».

Специалист также считает, что «на фоне пандемии мужчины страдают не меньше женщин». «Для женщин более характерны тревожные состояния, для мужчин — депрессивные расстройства», — обратила внимание Караваева.

Среди последствий коронавируса специалист назвала и другие симптомы. Например, многие переболевшие инфекцией пациенты испытывают симптомы астении — бессилие, хроническую усталость.

Кроме того, люди жалуются и на нарушение сна. Оно может проявляться по-разному. У пациентов, которые перенесли коронавирус, могут быть трудности с засыпанием: «поверхностный сон с частыми ночными пробуждениями, очень ранний подъем с тревожными переживаниями и без ощущения отдыха», кошмары, навязчивые воспоминания.

«Часто возникает страх заболеть. Он был и раньше — боялись СПИДа или гепатита, а теперь коронавируса. А вот о бесстрашных, которые бы переболели и потеряли страх смерти, — о таких я не слышала», — заметила врач.

Психиатр посоветовала ограничить поток негативной энергии из всех источников. По ее словам, следить за новостями о коронавирусе нужно, чтобы быть в курсе действий властей, но «нельзя следить за ситуацией с коронавирусом 24 часа в сутки».

Для того, чтобы уменьшить воздействие стресса на организм, стоит придерживаться нового четкого режима дня.

«Если человек работает дома, то в квартире желательно разграничить зону для работы и расслабления», — рекомендовала Караваева.