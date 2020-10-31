Спрогнозирован пик заболеваемости COVID-19 в РФ

Александр Горелов. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионах России достигнет своего пика в разное время, это связано с различной датой начала ее роста в том или ином субъекте. Ориентировочно это случится в начале — середине ноября, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

"Рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, поэтому и его пик придется на разный период. Ориентировочно это будет первая декада — середина ноября. Более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов — и климатических, и социальных", — сказал он.

Горелов добавил, что на пике число новых выявляемых случаев заражения коронавирусом в сутки составит около 20 тыс. Однако, по его словам, многое зависит от сознательности граждан и строгого соблюдения ими профилактических мер. Эксперт также пояснил, что показателей статистики по новым выявленным случаям пугаться не нужно. Вместо этого следует "понимать всю сложность сегодняшней эпидемической ситуации" и "придерживаться всех тех мер, которые направлены на снижение риска распространения инфекции".

В пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что в России выявили 18 283 новых заразившихся коронавирусом за сутки, это максимум с начала пандемии.