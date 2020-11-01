Названа «безобидная» вода, которая может оказаться «опасной» 

Врачи часто напоминают о важности водного баланса — необходимо пить около полутора литра воды для поддержания здоровья. Однако не любая вода может подойти человеку.

Во многих офисах или даже в квартирах стоят кулеры с питьевой водой, откуда ее удобно набирать. Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала агентству « Прайм » о том, в чем опасность такого способа употребления.

«Мы исследуем воду по показателям химической безопасности, достоверности информации в маркировке», — объяснила она. Зачастую вода из кулеров не соответствует стандартам качества. Дело в том, что иногда бутылки используются повторно и не всегда их правильно дезинфицируют. В связи с этим в воде появляются опасные микроорганизмы.

Также необходимо обеззараживать краны кулеров, где тоже могут накапливаться различные вещества, оказывающие негативное влияние на организм человека. Из-за этого могут возникнуть нарушения работы желудочно-кишечного тракта. В таком случае воду лучше кипятить перед употреблением.