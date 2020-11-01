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Нейросеть «научилась» «диагностировать» коронавирус 

Профиль и ещё 1 1 час назад
Нейросеть научили определять коронавирус по снимкам
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Российские ученые разработали систему, которая выявляет коронавирус по рентгеновским и КТ-снимкам. Для «тренировки» нейросети использовалось 10 тыс. снимков, а врачи составили для нее карту признаков, по которым определяют наличие COVID-19.
«Если пневмония есть, надо определить ее природу, поскольку болезнь, вызванная COVID-19, немного отличается от пневмонии, вызванной другими факторами. Для решения этой задачи мы решили использовать метод компьютерного зрения», — рассказал разработчик, заведующий кафедрой Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Сергей Терещенко, передает ТАСС.
Нейросеть определяет следы коронавируса с точностью до 91%. Разработчики программы разместили ее в сети в открытом доступе, чтобы люди могли понять по своему снимку, есть ли у них COVID-19. В будущем ученые планируют «научить» программу определять и другие заболевания легких.
Ранее «Профиль» писал о программе распознавания лиц и ее помощи в борьбе с коронавирусом. Например, уже сейчас программа может идентифицировать лица в медицинских масках. Нейросеть обучается по картинкам, а благодаря коронавирусу базы данных пополняются большим количеством изображений людей в масках.
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Наука и техника , В мире , Сергей Терещенко , ИТАР-ТАСС
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