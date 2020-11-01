Нейросеть научили определять коронавирус по снимкам

Российские ученые разработали систему, которая выявляет коронавирус по рентгеновским и КТ-снимкам. Для «тренировки» нейросети использовалось 10 тыс. снимков, а врачи составили для нее карту признаков, по которым определяют наличие COVID-19.

«Если пневмония есть, надо определить ее природу, поскольку болезнь, вызванная COVID-19, немного отличается от пневмонии, вызванной другими факторами. Для решения этой задачи мы решили использовать метод компьютерного зрения», — рассказал разработчик, заведующий кафедрой Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Сергей Терещенко , передает ТАСС

Нейросеть определяет следы коронавируса с точностью до 91%. Разработчики программы разместили ее в сети в открытом доступе, чтобы люди могли понять по своему снимку, есть ли у них COVID-19. В будущем ученые планируют «научить» программу определять и другие заболевания легких.