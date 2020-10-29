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В Австралии построят уникальное хранилище кораллов 

Популярная механика 38 минут назад
В Австралии построят уникальное хранилище кораллов
Фото: Популярная механика
Чтобы предотвратить возможное вымирание множества редких видов кораллов, частная компания приняла решение построить для них удивительное хранилище.
Вскоре в Австралии появится одно из самых необычных зданий в мире — хранилище кораллов
В 2020 году Большой Барьерный риф находится далеко не в лучшей форме. В попытке обеспечить долгосрочное будущее кораллов во всем мире, Contreras Earl Architecture представила проект первого в мире специализированного центра по сохранению кораллов. Если все пойдет по плану, в здании будут содержаться более 800 видов склерактиний (также называемых твердыми кораллами).
Биобанк живых кораллов будет возведен на территории Порт-Дуглас, Австралия. Проект описывается как «живой ковчег» и был заказан некоммерческой организацией Great Barrier Reef Legacy, чья главная цель — обеспечить долгосрочное выживание кораллов Большого Барьерного рифа и других коралловых рифов по всему миру. Идея состоит в том, что внутри этого здания будут храниться кораллы, что обеспечит их безопасность и биоразнообразие, подобно тому, как это делает норвежское Глобальное хранилище семян для растений.
Необычная скульптурная форма здания вдохновлена ​​самими кораллами и рассчитана на устойчивость к суровой погоде и наводнениям. Его фасад представляет собой серию волнистых бетонных ребер, которые по мере продвижения вверх будут постепенно раскручиваться и разворачиваться, обеспечивая естественный свет и вентиляцию верхних уровней, при этом предоставляя защиту от солнца нижним этажам.
Общая площадь здания составляет 6830 кв. м., при этом большая ее часть будет посвящена непосредственно хранилищу кораллов. Кроме того, в здании также будут размещены выставочные площади, функциональное пространство на 200 человек, аудитория, классы и места для передовых исследований в комплекте с лабораторным оборудованием.
Помимо этого, здание сможет похвастаться впечатляющим набором функций, включая внешнее затенение, панорамное остекление, акцент на естественную вентиляцию и освещенность. Оно будет оснащено системой теплового насоса, которая использует близлежащую морскую воду для энергоэффективного охлаждения, солнечными батареями с аккумулятором и солнечными панелями для нагрева воды. Кроме того, проект также будет укомплектован сенсорной сетью и системой мониторинга в реальном времени для обеспечения эффективного использования энергии.
Биобанк живых кораллов все еще находится на стадии проектирования, но ожидается, что он будет завершен и введен в эксплуатацию к 2025 году.
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Наука и техника , Австралия
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