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Вирусологи сообщили о необычайно заразном виде COVID-19 

Российская Газета и ещё 2 41 минуту назад
Описан необычайно заразный вид коронавируса
Фото: Reuters
Исследователи Базельского университета (Швейцария) совместно с испанскими коллегами объявили о новом виде COVID-19 под названием 20A.EU1.
Впервые он был обнаружен еще в июне этого года в Испании. Отличается он необычайной скоростью распространения. Действительно, в начале лета отмечался стремительный охват коронавирусом ряда стран Европы.

"Уже с июля заболеваемость там находится на частотах выше 40 процентов, — сообщает портал medrxiv.

Вирус быстро и многократно экспортировался из Испании в другие европейские страны и сегодня этот вид вируса наблюдается по всей Европе. За пределами Испании, а именно в Швейцарии, Ирландии и Великобритании, частота случаев заболеваний 20A.EU1 увеличилась с очень низких значений в начале июля до 40-70 процентов в сентябре. Он также распространен в Норвегии, Латвии, Нидерландах и Франции.
Руководитель исследования Эмма Ходкрофт призналась, что до этого она не видела ни одного варианта коронавируса с подобной динамикой. По словам Ходкрофт, 20A.EU1 не похож ни на одну из версий SARS-CoV-2, с которыми она сталкивалась ранее. Пока нет доказательств того, что быстрое распространение этого коронавируса связано с мутацией, но ученые сейчас занимаются его изучением.

"Последовательности в этом кластере отличаются от предыдущего в шести и более положениях, включая мутацию A222V в спайковом белке и A220V в нуклеопротеине", поясняют ученые.

Пока они не могут точно назвать причину быстрого роста заболеваемости во многих странах: распространяется ли этот вид SARS-CoV-2 именно из-за его способности мгновенной передачи — или тому способствует высокая заболеваемость в Испании и последующее распространение вируса через туристов.
В любом случае, считают ученые, очевидно, что предпринятые в начале лета меры оказались недостаточными, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса.
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Наука и техника , Ирландия , Испания , Латвия , Нидерланды , Норвегия , Великобритания , Франция , Швейцария
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