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Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В небе над Сахалином взорвался метеорит, его заметили жители города Оха. По словам очевидцев, космический объект был размером с автобус. Момент взрыва зафиксировала камера видеорегистратора, установленная в автомобиле одного из свидетелей аномального явления. На кадрах видна яркая вспышка от несущегося по небу метеора.
В Институте космических исследований РАН сообщили, что подобные явления — не редкость. Однако ученые отметили, что космический «гость», вероятно, был достаточно большим, поскольку ему удалось долететь до земной поверхности.
Наука и техника , Видео , Общество , РАН
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