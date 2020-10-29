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На угрожающем Земле астероиде Апофис обнаружили опасное явление 

РИА Новости 6 минут назад
На астероиде обнаружили опасное для Земли явление
Фото: © UH/IA
Группа ученых Института астрономии Гавайского университета обнаружила изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность столкновения небесного тела с Землей в 2068 году, сообщается на сайте университета.
В ходе наблюдений за астероидом исследователи обнаружили, что Апофис отклоняется от своей орбиты на 170 метров в год из-за эффекта Ярковского, при котором астероид получает слабый реактивный импульс из-за теплового излучения от нагревшейся днем и остывающей ночью поверхности.
До обнаружения этого эффекта ученые считали, что потенциальное столкновение с землей в 2068 году невозможно, однако теперь исследователям необходимо провести дальнейшие наблюдения, чтобы выяснить вероятность столкновения.
Астероид Апофис размером в 325 метров обнаружили в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж — расчеты показали, что существует вероятность в 2,7 процента, что Апофис, получивший свое имя в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году. Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.
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