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Роспотребнадзор нашел коронавирус у летучих мышей в России 

BFM.RU 24 минуты назад
Роспотребнадзор нашел коронавирус у летучих мышей в России
Фото: ТАСС
Коронавирус обнаружен у летучих мышей, обитающих в России. Пока неясно, обладателем какого вируса они являются, сообщили в Роспотребнадзоре.
В конце августа ведомство организовало исследование на наличие коронавирусов у летучих мышей. Ученые хотели понять пути распространения вирусов и эпидемические риски, отмечает РИА Новости.
Это исследование позволило выявить и наличие геномов целого ряда других вирусов у этого животного. Специалисты отмечают, что летучие мыши не опаснее, других диких животных. Например, лисы тоже могут быть переносчиками опасных для человека вирусов. Биологи не рекомендуют человеку трогать летучих мышей.
Исследование летучих мышей будет продолжаться около двух лет.
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Наука и техника , Роспотребнадзор , РИА Новости
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