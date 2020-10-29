Неопознанный объект заметили над Сахалином

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Неопознанный летающий объект заметили на севере Сахалина над городом Оха . Автовладельцы поделились видео с регистраторов.

По словам очевидцев, неопознанный объект пронёсся над дорогой и жилыми домами, город осветила яркая вспышка. Предположительно, так называемый НЛО был метеоритом, который сгорел в слоях атмосферы, передаёт Пятый канал.

Событие стало поводом для шуток среди местных жителей. Некоторые предположили, что таким образом в город прибыл новый мэр.