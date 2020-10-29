Неопознанный объект заметили над Сахалином

Неопознанный летающий объект заметили на севере Сахалина над городом Оха. Автовладельцы поделились видео с регистраторов.
По словам очевидцев, неопознанный объект пронёсся над дорогой и жилыми домами, город осветила яркая вспышка. Предположительно, так называемый НЛО был метеоритом, который сгорел в слоях атмосферы, передаёт Пятый канал.
Событие стало поводом для шуток среди местных жителей. Некоторые предположили, что таким образом в город прибыл новый мэр.
Как писал NEWS.ru ранее, снимок необычного летального аппарата появился в Сети. Сделать его удалось благодаря сервису Google Maps. На фотографии запечатлён объект футуристической конструкции. Его можно принять за НЛО.