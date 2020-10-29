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В Минздраве назвали сроки спада роста заболеваемости COVID-19 в России

ТК «Звезда»иещё 1
1 час назад
По истечении обозначенного периода в стране, вероятно, наступит стабилизация эпидемиологической обстановки.
Когда COVID-19 пойдет на убыль в России
Фото: MOD Russia via Globallookpress.comMOD Russia via Globallookpress.com
В Минздраве назвали сроки спада роста заболеваемости COVID-19 в России. По словам инфекциониста ведомства Владимира Чуланова, этого стоит ожидать в течение трех недель.
«Мы ожидаем, что этот второй подъем не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше 2-4 недель», - цитирует РИА Новости слова специалиста.
Чуланов отметил, что по истечении обозначенного периода скорее всего, предположительно, наступит стабилизация ситуации.
Ранее в Минздраве рассказали, как можно лечить коронавирус дома. Для этого необходимо соблюдать определенные требования. Разрешение на домашнее лечение действует только для больных COVID-19, чье состояние врачи признали стабильным.
Наука и техника,Минздрав РФ,РИА Новости,Россия,
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