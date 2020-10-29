Ученых озадачило охлаждение людей

Температура человеческого тела постепенно снижается в популяциях по всему миру, но почему это происходит — точно сказать нельзя, сообщают антропологи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Исследование было опубликовано в журнале Sciences Advances.

Около 200 лет назад немецкий врач Карл Вундерлих установил, что 37°C — нормальная температура тела человека, однако сегодня этот показатель изменился. Так, в Великобритании в 2017 году средняя температура тела здорового человека составляла 36,6°C, а в 2019 в калифорнийском городе Пало-Альто — и вовсе 36,4°C.

Новые наблюдения за народностью цимане в Боливии показали аналогичные изменения — за 16 лет исследований средняя температура тела снижалась ежегодно примерно на 0.05°C, и сейчас составляет 36,6°C. Однако внимание ученых привлекло, что изменения, которые заняли в других странах почти два столетия, здесь произошли менее, чем за два десятка лет.

В более ранних исследованиях предполагалось, что все дело в улучшении гигиены, развитии медицины и снижении числа инфекций — у людей стали реже встречаться хронические воспалительные процессы, приводящие к повышению температуры. Новое исследование позволило проверить эту теорию напрямую — у исследователей на руках была информация о клинических 5481 человеке, которые на протяжении 16 лет проходили обследования. Для измерения температуры использовались одинаковые термометры.

Хотя в ряде случаев инфекции действительно обуславливали более высокую температуру тела, поправка на них не объясняла всех изменений. Кроме того, температура снижалась и у людей, которые были полностью здоровы на протяжении исследования.

Среди других факторов, которые могли повлиять на снижение температуры — распространение антибиотиков и противовоспалительных средств, а также в целом более крепкое здоровье людей.

Кроме того, организму сейчас не нужно регулировать температуру тела — во многих странах летом используются системы кондиционирования, зимой — отопления. Хотя у цимане доступа к таким технологиям нет, в Боливии достаточно тепло, а от прохлады можно защититься с помощью одежды.