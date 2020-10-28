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Американский астронавт вступит в Космические силы США на борту МКС 

RT на русском 1 час назад
Астронавт вступит в Космические силы США на борту МКС
Фото: Роскосмос
Американский астронавт Майкл Хопкинс присягнёт Космическим силам США, находясь на борту Международной космической станции (МКС).
Об этом сообщает SpaceNews со ссылкой на командующего Космическими силами Джона Рэймонда.

«Если всё пойдёт хорошо, мы планируем зачислить его в Космические силы прямо на МКС», — сказал он.

Уточняется, что Хопкинс добровольно решил перейти в Космические силы.
Как указывает портал, запуск к МКС пилотируемого космического корабля Crew Dragon с экипажем под командованием Майкла Хопкинса запланирован на 14 ноября.
Ранее глава командования космических операций генерал-майор Джон Шоу заявил, что в будущем Соединённые Штаты могут разместить своих военных за пределами Земли.
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Наука и техника , Джон Шоу , Джон Рэймонд
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